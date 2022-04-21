سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 21-4-2022 في الأسواق

مع قرب عيد الفطر، يهتم الكثيرون بصنع حلوى العيد مثل البتيفور واللانكشير، الذي يدخل في صناعته البيض بشكل أساسي، لذا يهتم الكثيرين في تلك الأوقات بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض لحساب ميزانيتهم الخاصة في تلك المناسبات.

وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، إلى استقرار سعر طبق وكرتونة البيض في مختلف الأسواق.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبيض بشكل دائم وبصورة أكبر في تلك الفترات، نستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 21 أبريل، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

يتراوح سعر طبق البيض الأبيض، بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك، بسعر يتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وصلت قيمة سعر طبق البيض البلدي، اليوم الخميس، إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا.

وتراوح سعر البيض الأحمر بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن».

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الخميس الموافق 21 أبريل كما يلي:

- تراوح سعر البيض الأبيض، اليوم الخميس، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم بين 65 و85 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الذي يتضمن نحو 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.