أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 22-4-2022

أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية من أكثر الأمور التي يهتم المواطنون بالبحث عنها بشكل يومي، خاصةً خلال شهر رمضان الكريم، إذ تعد أصنافها المختلفة عنصرا أساسيا على مائدة الإفطار بعد أن يتم إعدادها كعصير فريش، إذ تعوض الجسم عن ما يفقده من فيتامينات خلال ساعات الصيام.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- وصل سعر الكنتالوب إلى قيمة 10 جنيهات.

- فيما وصل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- كما جاء سعر الجوافة اليوم ليصل إلى 9 جنيهات.

- ووصل سعر الموز نحو إلى قيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيها.

- فيما وصل سعر الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر البرتقال، وصل إلى 5 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واليوم الجمعة سجلت أسعار الفاكهة ووفق الموقع الرسمي لـ سوق العبور، الآتي:

سعر الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- سعر مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- سعر كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.