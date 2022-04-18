أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022

مع حلول فصل الصيف الذي يفضل فيه تناول أنواع معينة من الخضار والفاكهة، يحرص الكثير على متابعة أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع والأصناف المطلوبة يوميًا، فضلا عن تناولها في صورة عصائر، أو تناولها بهيئتها الطبيعية بعد الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة البشرة وسلامة الجهاز المناعي للجسم.

ويعرض موقع «الوطن»، للمهتمين من القراء، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة وفق جولة على بعض الأسواق المحلية، فضلا عن الأصناف المتوفرة في سوق العبور في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت قيمة الفواكه كافة، حالة من الاستقرار في معظم أصناف الفاكهة في الأسواق المحلية، لتثبت على نفس الأسعار منذ بداية الشهر الحالي، وبحسب التجار فإنّ وفرة المعروض السبب وراء استقرار الأسعار.

- الجوافة 9 جنيهات.

- الموز نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري بين 23 و25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

- متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

- اليوسفي إلى 12 جنيها.

- الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الرسمي لـ سوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين كما يلي:

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.