أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 17-4-2022

تعتبر الفاكهة بأصنافها المختلفة، واحدة من أهم الأطعمة على موائد المصريين، سواء خلال وجبتي الإفطار أو السحور خلال الشهر الكريم، لذلك ترتفع نسب البحث اليومية عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع والأصناف المطلوبة يوميًا.

وللمهتمين، يعرض موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار الفاكهة وفق جولة على بعض الأسواق المحلية، فضلا عن الأصناف المتوفرة في سوق العبور في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت معظم أصناف الفاكهة في الأسواق المحلية، لتثبت على نفس الأسعار منذ بداية الشهر الحالي، وبحسب التجار فإنّ وفرة المعروض السبب وراء استقرار الأسعار.

- متوسط سعر البرتقال 5 جنيهات.

- اليوسفي إلى 12 جنيها.

- الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

- الجوافة 9 جنيهات.

- الموز نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- الكنتالوب بسعر 10 جنيهات.

- الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا، بينما اللبناني والسوري بين 23 و25 جنيهًا، والبلدي بنحو 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما في موقع سوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

- كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- كيلو الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

- الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.