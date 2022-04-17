الأوبرا تعلن موعد حفلات الفنان عمر خيرت.. تعرف على طريقة الحجز

يستعد الفنان عمر خيرت لإحياء حفلين على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، يومي 15-16 مايو القادم، حيث أعلنت دار الاوبر المصرية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على فتح باب الحجز الخاص بتذاكر حفلات عمر خيرت.

وفى إطار الخدمات التى تقدمها «الوطن» لمتابعيها وقرائها، نرصد من خلال السطور التالية، طرق حجز حفلات الفنان الكبير عمر خيرت، كما أعلنت عنها دار الأوبر المصرية.

حجز حفلات الفنان عمر خيرت

- حجز الحفلات من خلال اللينك الاليكتروني

- موعيد الحفل يومي 15-16 مايو القادم.

يذكر أن آخر حفلات أحياها الفنان عمر خيرت على مسرح دار الأوبرا، كانت يومي 7 و8 مارس الماضي، وهى الحفلات التى كانت مقررة سابقا يوم 10 و11 فبراير، لكن تم تاجيلها لمدة شهر نظرا لوفاة شقيق الفنان عمرخيرت الأكبر أبو بكر قبل موعد الحفل بـ 3 أيام ، ما اضطر إدارة دار الأوبر للاعلان عن تأجيل مواعيد الحفلات الخاصة به.

يذكر أن الفنان عمر خيرت، شارك فى إحياء احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم ذوى القدرات الخاصة التى أقيمت مؤخرا، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفلات الأوبرا المصرية لشهر ابريل

- تحيى الليلة المطربة الأردنية مكادى نحاس، حفلا غنائيا وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ضمن سهرات شهر رمضان، وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي.

- تحيى المطربة السورية لينا شاماميان، يوم 22 ابريل الجاري حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الاوبر، وذلك ضمن حفلات أبريل.

- يحيي الفنان مدحت صالح حفلاً غنائيًا يوم 23 أبريل، على مسرح النافورة بالأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، حيث سيقوم بغناء باقة متنوعة من أغانيه.