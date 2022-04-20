تفاصيل وشروط حفل ياسين التهامي بدار الأوبرا الليلة.. «ممنوع ارتداء الشورت»

ضمن برنامج وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في شهر رمضان المبارك، يلتقى جمهور دار الأوبرا المصرية بعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي في التاسعة مساء اليوم على مسرح النافورة، ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية، ومجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية.

وطرح الموقع الرسمي لدار الأوبرا تذاكر الحفل للجمهور، بأسعار تتراوح بين 45 جنيها، 85 جنيها، 110 جنيهات، ويمكن حجزها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، والدفع من خلال فوري.

طريقة حجز تذاكر حفل ياسين التهامي

الدخول عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية، واختيار حفل الشيخ ياسين التهامي من بين السهرات الفنية والغنائية.

- بعد ذلك يتم اختيار «احجز مقعدك».

- اختيار عدد المقاعد المراد حجزها، ثم الضغط على «أقبل الشروط والأحكام»، ثم اختيار «احجز تذكرتك».

- إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم اختيار وسيلة الدفع، عن طريق «فوري» أو من خلال البطاقة الائتمانية.

شروط حضور حفل ياسين التهامي

-غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد .

- يمنع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات.

- ارتداء الملابس اللائقة بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- ممنوع التصوير.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية، تنظم 49 حفلا رمضانيا وتقام على مسارحها المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني بمناسبة ليالي رمضان، بالإضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية.