وظائف خالية في بنك المشرق لراغبي العمل في المجال المصرفي.. شروط التقديم

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، وجاءت تلك الوظائف لتكون للأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي أو خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف في بنك المشرق، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوطائف الخالية لديه خبرة في المبيعات في مجال الرهون العقارية.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة المصرفية مع 1 سنة على الأقل في مبيعات الرهن العقاري أو المعرفة الكافية بالمنتجات وسياسات الخدمة وعمليات الرهن العقاري.

مسؤوليات الوظائف

- اكتساب عملاء رهن عقاري من أصحاب الثروات العالية للبنك، على سبيل المثال الخدمات المصرفية الخاصة.

- تجاوز باستمرار أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الشهرية وتحقيق أهداف المبيعات الشهرية في السنة المالية.

- قيادة مبادرات تطوير أعمال الرهن العقاري ضمن القطاعات المستهدفة والشركاء العقاريين ووسطاء الرهن العقاري المعتمدين وفي المشاريع السكنية والتجارية.

- الالتزام بجميع السياسات المتعلقة بـ KYC / AML على النحو المنصوص عليه من قبل البنك من وقت لآخر.

- يكون معتمدا بالكامل لبيع الرهون العقارية والحلول الإسلامية.

- يسجل جميع أنشطة المبيعات في تقارير المبيعات اليومية وقم بتحديث CRM للعملاء المتوقعين وجهات الاتصال.

- يشارك في جميع أنشطة الفريق مثل التجمعات الصباحية والتدريب والتدريب والامتثال الإلزامي الكامل والتدريب على الاحتيال واحتفالات Lean & Rewards.

- متابعة معلومات السوق بما في ذلك الاحتياجات الداخلية ونشاط المنافسينن.

- المحافظة على المعرفة المهنية والتقنية والمعرفة بالمنتج من خلال حضور الدورات التدريبية المختلفة وورش العمل الخاصة بالمبيعات وفقًا لتوجيهات الإدارة.

- ضمان الالتزام بمتطلبات الرقابة على الأعمال بما يتماشى مع سياسات البنك لضمان نمو الجودة في الأعمال.