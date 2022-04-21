وظائف خالية في بنك أبو ظبي الإسلامي لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» حاجته لعدد من الوظائف الخالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأصحاب الخبرة في المجال الصرفي، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

واهتماما بما يبحث عن عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه حد أدنى من المؤهلات درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه خبرة ذات صلة لمدة 5 سنوات في القطاع المصرفي مع 3 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة من المسؤوليات المتزايدة تدريجياً في وظيفة الائتمان.

مسؤوليات الوظائف

- الغرض من الوظيفة هو إعداد ومراجعة وتقديم التوصيات المناسبة بشأن التسهيلات الائتمانية لمجموعة عملاء CIB من الشركات.

- الدور يستلزم أيضا الامتثال لجميع سياسات الائتمان والمبادئ التوجيهية.

- ضمان إعداد وتقديم طلبات الائتمان في الوقت المناسب وإجراء زيارات العملاء اللازمة والعناية الواجبة بالتنسيق مع فريق التغطية.

- ينسق مع مديري العلاقات في وقت مبكر قبل مواعيد استحقاق المراجعات السنوية للحصول على المعلومات اللازمة من المقترض لتسهيل مراجعة شاملة للتسهيلات الائتمانية.

- ضمان معالجة الائتمان والمدة الزمنية للموافقة وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها مع البنك التجاري الدولي.

- مراقبة الحسابات بانتظام والمتابعة مع وحدات الأعمال بشأن الشروط والأحكام لضمان الامتثال لشروط الموافقة.

- مراقبة مؤشرات الإنذار المبكر من أجل تحديد حسابات المشاكل المحتملة والاتصال بوحدات العمل لضمان وجود خطط عمل مناسبة لتصحيح الوضع في مرحلة مبكرة.

- الحفاظ على أوقات معالجة الائتمان والموافقة وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها مع البنك التجاري الدولي.

- مراجعة الاستثناءات وتقارير المحفظة حسب الاقتضاء ومواكبة سلوك حساب العملاء والوضع المالي وآخر التطورات في قطاعهم أو سوقهم لتقديم التوصيات المناسبة فيما يتعلق بالتغيير في قابلية تصنيف المخاطر.

- ضمان دقة البيانات التي يتم تقديمها إلى مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الإدارة العليا.