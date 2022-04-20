وظائف خالية في أحد البنوك لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك دائما على توفير فرص للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في البنوك.

وسعيا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه الشباب ويحتاج إليه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية من بنك المشرق، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظيفة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة تقنية في الائتمان مع صفات مثبتة في إدارة المحافظ.

- أن يكون لديه تعزيز مهارات القيادة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه 10 سنوات في الخبرة ذات الصلة.

- أن يكون لديه سلوك إيجابي وأخلاقيات العمل القوية، ولعب الفريق الجيد، ومهارات الاتصال والتفاوض الممتازة.

مسؤوليات الوظيفة المطلوبة

- إدارة وتطوير وقيادة فريق من محللي الائتمان ومديري التعويضات، وتوفير التوجيه والدعم اللازمين لضمان الإشراف وتقديم الأنشطة المختلفة المتعلقة بعملية الائتمان الشاملة وبالتالي تحسين جودة المحفظة الائتمانية.

- إعداد خطط التعافي الخاصة بالخدمات المصرفية للأعمال أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأكد من الحفاظ على مستوى المخصصات ضمن الشكل المعتمد.

- يكون مسؤولا عن مراجعة طلبات الائتمان التي أعدها مديرو خدمات الائتمان CSMs لعملاء البنك الحاليين والجدد، والتي تغطي تقييم الأداء المالي، ومخاطر الأعمال على أساس نموذج التشغيل، وتحليل الصناعة، والخبرة الإدارية والقدرات بالإضافة إلى هيكل الائتمان والضمانات.

- إدارة فريق يتعامل مع جميع جوانب طلبات التجديد للعملاء والعمل على المشاريع المتعلقة بالائتمان.

- تحمل المسؤولية الشخصية لتقديم تجربة عملاء استثنائية من حيث الدعم التشغيلي اليومي وأنشطة إدارة الائتمان.

- ضمان القرار في الوقت المناسب لأي جوانب تشغيلية للمحفظة المخصصة التي قد تتطلب تعديل أو استثناءات من التسهيلات الائتمانية الحالية

- مراجعة سياسات الائتمان وعمليات المراقبة ، والتأكد من توافقها مع إرشادات الإقراض المحلية والإقليمية، والتوجيهات التنظيمية، واستراتيجيات إدارة الحساب، وسياسات ملاءمة المبيعات بالإضافة إلى التسعير / العوائد والعقبات.

- العمل ضمن إدارة المخاطر والتوجيهات التشغيلية للبنك، مما يضمن التنفيذ المتسق للضوابط من أجل الإدارة الفعالة للمخاطر من المنظور القانوني والامتثال والتشغيلي والسمعة.

- إدارة العملية الشاملة للقروض المتعثرة (NPL) وتقارير ومنتديات حوكمة الائتمان الأخرى.

- وضع خطط العمل المناسبة لحل مشاكل ضعف الحسابات والتقصير بما في ذلك إعادة الهيكلة والإجراءات القانونية والتسويات وإدارة الفريق في عملية التنفيذ.

- إعداد خطط التعافي الخاصة بالخدمات المصرفية للأعمال / الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل توصيات بشأن وقت تكبد الخسائر، والإفراج عن أي حقوق / مصالح أمنية، وإجراء تغييرات جوهرية في المعاملات.

- تحديد مشاكل الإقراض والتوصية بالإجراءات التصحيحية المناسبة لتقليل الخسائر وتعظيم المبالغ المستردة، وتقديم توصيات للأحكام حسب وعند الحاجة.