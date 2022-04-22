عاجل.. مصرع شابين في تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل على طريق صفط كرداسة

لقي شابان كانا يستقلان دراجة نارية، مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع الدراجة النارية «موتوسيكل» التي كانا يستقلانها، على طريق صفط بكرداسة.

حادث التصادم بين الدراجة النارية والسيارة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى، بوصول جثتين لشابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية، وذلك على طريق صفط كرداسة، مما أدى إلى مصرع الشابين مستقلي الدراجة البخارية على الفور قبل وصولهما المستشفى.

إخطار الأجهزة الأمنية بوفاة الشابين

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس القطاع، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، مع موتوسيكل يستقله شابان على طريق صفط، كرداسة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات الأولية التي قام بها المقدم معتصم رزق، تبين أن الشابين كانا يستقلان الدراجة النارية على طريق صفط - كرداسة، واصطدما فجأة بالسيارة، ما أدى لوفاتهما على الفور.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثتين وتحديد أسباب الوفاة، والتصريح بدفنهما بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.