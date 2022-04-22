كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالغربية.. أهل زوجها اعتدوا عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة سيدة لقيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالغربية، والأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط مرتكبي الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو متضمنا استغاثة احدى السيدات لقيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

عدم ورود بلاغات أو محاضر بالتعدي

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بالقليوبية).

وباستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفى بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية بالمنزل محل إقامة أهلية زوجها.

اتهام 3 من أهل زوج السيدة بالتعدي عليها

وبتاريخ 20 الجاري، قامت بالتوجه للشقة، حيث قام أهلية زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، واتهمت ثلاثة منهم بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لوجود الخلافات المشار إليها، واتهموا المبلغة بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.