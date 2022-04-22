تفاصيل الاعتداء على طالبة بجامعة حلوان من صاحبة شقة تؤجرها.. «عاوزة تطردها»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تضرر طالبة من مؤجرة شقة لها بحلوان لرغبتها في طردها من الشقة.

واقعة تعدي سيدة على طالبات جامعة

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تضرر طالبة من إحدى السيدات «مؤجرة شقة لها"»- كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لرغبتها في طردها من الشقة.

مشاجرة لرغبة صاحبة المنزل في طرد الطالبة

بالفحص أمكن التوصل إلى الشاكية، وتبين أنها طالبة بإحدى الكليات – مقيمة بمحافظة الجيزة، وبسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم مؤجرة الشقة سكنها، لرغبتها في طردها من الشقة إقامتها.

تم استدعاء المذكورة وبسؤالها أيدت ما سبق، وباستكمال الفحص تبين أنه لم يتم تحرير عقد بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.