ضبط 3 صبية ألقوا أكياس مياه على أحد المواطنين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة من الصبية لإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على أحد الأشخاص بالدقهلية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية بقيام ثلاثة من الصبية بإلقاء أكياس مياه على أحد الأشخاص حال استقلاله مركبة «توك توك» وسيره بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.