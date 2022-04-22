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ضبط 3 صبية ألقوا أكياس مياه على أحد المواطنين بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:08 ص | الجمعة 22 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة من الصبية لإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على أحد الأشخاص بالدقهلية. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية بقيام ثلاثة من الصبية بإلقاء أكياس مياه على أحد الأشخاص حال استقلاله مركبة «توك توك» وسيره بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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