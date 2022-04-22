ناقد فني يشيد بأحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام: يدخل تاريخ الدراما المصرية

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدور الفنان أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام.

وكتب محمود عبدالشكور، قائلا: «الله يا عبد الرحيم كمال، أحمد أمين يدخل تاريخ الدراما المصرية بهذا الدور، وبذلك المشهد الفذ في الحلقة التاسعة عشرة من جزيرة غمام، أعظم دفاع عن فكرة الحب باعتبارها المدخل الصحيح للإيمان وللدين وأعظم دفاع عن القلب باعتباره الأصل والمعنى كله».

عبدالشكور: هذا المونولوج يتضمن أبلغ تعبير عن جوهر الفكرة الصوفية

وتابع: «تتحرك كاميرا المخرج الكبير حسين المنباوي بنعومة فلا تشوش على كلمات من الذهب الخالص، هذا المونولوج يتضمن أبلغ تعبير عن جوهر الفكرة الصوفية يقول العارف بالله حقا، وبجوهر الدين، عبده الفقير عرفات».

وذكر عبدالشكور نص المشهد والذي جاء كالتالي: «أنا ما أعرفش حاجة كل اللي اعرفه إن اللي يحب ربنا يحبه وإن فلوس الجامع الفقير أولى بيها، وإن القلب له وضوء زي ما فيه وضوء لليدين والراس وللرجلين، واللي ينفع الناس هو اللي يخدمهم واللي تحتيهم مش اللي فوقيهم، واللي ينصح الناس بالفقر وهو غني يبقى شيطان، واللي شاغل نفسه مين قاعد مع مين ومين قال إيه ومين لبس إيه يبقى ناقص أدب، وإن ربنا رحيم ربنا رحيم، هو حنان منان كبير ما هينساش حد هوة اللي يغفر للمذنبين وأنا أولهم" بكيت والله معك يا رجل، عرفت فالزم يا عرفات عرفت فالزم».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ويعرض على قناة «الحياة» الساعة العاشرة والنصف مساء، و يعاد المسلسل في الساعة 2:15 صباحًا.