السيطرة على حريق بقسم حضانات الأطفال في مستشفى ديرب نجم.. ونقل 17 حالة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي دون وقوع إصابات، فيما تم نقل 17 طفل وطفلة إلى المستشفيات القريبة.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بنشوب حريق في مستشفى ديرب نجم

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باندلاع حريق في قسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب الحريق في قسم حضانات الأطفال وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

محافظ الشرقية يتابع واقعة الحريق في مستشفى ديرب نجم

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه عقب الإبلاغ عن اندلاع حريق بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لنقل الحالات من الأطفال إلى أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيمية والزقازيق العام و القنايات، فيما تم الدفع أيضا بعدد 2 سيارة مطافي للسيطرة على الحريق والذي تم إخماده دون حدوث وفيات أو إصابات.

ماس كهربائي سبب الحريق

وذكرت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن المعاينة المبدئية أشارت إلى وقوع ماس كهربائي بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي أدى إلى نشوب حريق وتم إبلاغ الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث، أما أعمال التحقيق فستتم بمعرفة النيابة العامة.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، استقرار حالة 17 طفلا محولين من قسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي إلى مستشفيات الإبراهيمية والزقازيق العام والقنايات، واستمرار تلقيهم للعلاج بشكل منتظم داخل أقسام الحضانات بتلك المستشفيات.