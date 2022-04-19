خروج عربة قطار عن القضبان في الشرقية
03:12 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
ارشيفية
تعطلت حركة القطارات اليوم خط الشرق الزقازيق_ القاهرة بسبب خروج العربة الأخيرة من القطار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح فيما دفعت السكة الحديد بفريق فني لفصل العربة ورفعها من على شريط السكة الحديد لتسيير حركة القطاررات.
وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بخروج الغربة الأخيرة من قطار أثناء الزقازيق_ القاهرة خط الشرق أثناء دخوله المحطة دون وقوع إصابات.
علي الفور انتقلت الجهات المختصة لمباشرة الواقعة وتم الدفع بفريق من المهندسين والفنيبن في السكة الحديد لمباشرة الواقعة وفصل عربة القطار عن باقي العربات الأخرى وتم تسيير القطار لتسير الحركة وعدم تعطيلها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بسرعة الاطلاع على التقرير الفني واستدعاء السائق للاستماع لأقواله.