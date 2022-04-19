خروج عربة قطار عن القضبان في الشرقية

تعطلت حركة القطارات اليوم خط الشرق الزقازيق_ القاهرة بسبب خروج العربة الأخيرة من القطار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح فيما دفعت السكة الحديد بفريق فني لفصل العربة ورفعها من على شريط السكة الحديد لتسيير حركة القطاررات.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بخروج الغربة الأخيرة من قطار أثناء الزقازيق_ القاهرة خط الشرق أثناء دخوله المحطة دون وقوع إصابات.

علي الفور انتقلت الجهات المختصة لمباشرة الواقعة وتم الدفع بفريق من المهندسين والفنيبن في السكة الحديد لمباشرة الواقعة وفصل عربة القطار عن باقي العربات الأخرى وتم تسيير القطار لتسير الحركة وعدم تعطيلها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بسرعة الاطلاع على التقرير الفني واستدعاء السائق للاستماع لأقواله.