استرداد مساحة 1495 مترا من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، حيث جرى تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه تقنين أوضاعهم المخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، استردت رئاسة مركز ومدينة ههيا مساحة 1495 مترا بناحية بندر ههيا تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جدية التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنّها «أملاك دولة وستباع بالمزاد العلني»، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

وعلى جانب آخر، وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديري مديريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.