الكشف على 103 آلاف سيدة بالمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم في الشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قدمت خدمة طبية، أجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 103 ألف سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

الوصول لجيل من الأطفال خال من الأمراض المنتقلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 103722 سيدة حامل بالمحافظة حتي الآن، لافتا إلي أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

تحسين جودة الخدمات الروتينية

وأضاف وكيل «الصحة» أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية في الشرقية، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين

وتابع «مسعود» قائلا إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد 157366 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، في عدد 358 نقطة.