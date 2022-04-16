«صحة الشرقية»: بدء التشغيل التجريبي لجناح الكلى الجديد بمستشفى بلبيس

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ببدء التشغيل التجريبي لجناح الكلى الصناعي الجديد بمستشفى بلبيس المركزي، الذي تم تطويره وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من مليون جنيه.

رفع كفاءة قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بلبيس

جاء ذلك ضمن خطة رفع كفاءة وتوسعة قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بلبيس، لاستيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي، حيث يسع الجناح الجديد لعدد 17 ماكينة للغسيل الكلوي، ليصبح إجمالي القسم 47 ماكينة، تقدم الخدمة الطبية لعدد 141 مريضاً حالياً.

توفير أفضل خدمة طبية للمرضى بمستشفى بلبيس

جاء ذلك أثناء مرور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الأقسام الطبية بمستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من سحب العينات اللازمة بقسم الكلى، ومطابقتها معملياً قبل التشغيل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل.

حرص وكيل وزارة الصحة، خلال تفقده أقسام مستشفى بلبيس المركزي، على الاستماع إلى مرضى الكلى، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة طبية ممكنة لهم، كما تفقد أيضاً وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، التي تتسع لعدد 21 سريراً.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير عام الطب العلاجي بتزويد وحدة العناية المركزة بأجهزة تنفس صناعي، تضاف للأجهزة الموجودة، البالغ عددها 7 أجهزة للتنفس الصناعي، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما شدد وكيل الوزارة على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول زيارات المرضى، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.