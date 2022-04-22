زعيما الكوريتين يتبادلان رسائل مع اقتراب انتهاء ولاية «مون جيه-إن»

تبادل زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، أمس الخميس، رسائل خطية مع الرئيس الجنوبي «مون جيه-إن»، أمس الخميس واليوم الجمعة، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن رئيس كوريا الجنوبية، أشار في رسالته إلى الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة.

ومن المقرر، انتهاء ولاية الرئيس الكوري الجنوبي، «مون جيه-إن»»، البالغة 5 سنوات في 9 مايو المقبل.

وأعرب «إن»، عن نيته في دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد تقاعده، فيما أشار الزعيم الكوري الشمالي، إلى أن زعيمي الكوريتين أعلنا عن الإعلانات المشتركة التاريخية، مما أعطى الأمل في المستقبل للأمة بأكلمها، معبرا عن تقديره لما فعله رئيس كوريا الجنوبية، من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته.

المسؤولان: العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والشمالية ستتحسن

واتفق المسؤولان، على أن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والشمالية، ستتحسن وتتطور بما يتماشى مع تطلعات وتوقعات شعبي الكوريتين إذا بذل الجانبان جهودا لا تكل.

من جانبها، قالت مصادر حكومية، إن «سول» اختبرت بنجاح إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة على التتابع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تحت إشراف مستشار الأمن الوطني «سوه هون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحليق الصاروخين الكوريين الجنوبيين لنحو 400 كيلومتر

وأشارت المصادر، إلى إطلاق الجيش الكوري الجنوبي، الصاروخين مع فاصل زمني مدته 20 ثانية من غواصة «دوسان آن تشانغ هو» في البحر الأصفر يوم الاثنين الماضي، فيما حلق الصاروخان لنحو 400 كيلومترا وأصابا الأهداف البحرية المحددة مسبقا، وفقا لما ذكرته ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس ، قال في وقت سابق، إن «واشنطن» تسعى لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل ولكن فقط من خلال الحوار والدبلوماسية، مجددا أن بلاده ستواصل محاسبة «بيونج يانج» على استفزازاتها الصاروخية الأخيرة.