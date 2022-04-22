متحدث الصحة ينفي وجود إصابات بالالتهاب الكبدي الغامض بين الأطفال في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك لوائح صحية في إطار قانوني تلزم الدول بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أمراض تخالف النمط المعتاد في الدولة، وذلك عن طريق ممثل اتصال اللوائح الدولية.

إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الوبائي

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المملكة المتحدة وإسبانيا والدنمارك وهولندا رصدوا إصابة أطفال بالالتهاب الكبدي الوبائي رغم أن التحاليل المعملية لم تثبت وجود فيروسات كبدية وبائية A أو B أو C أو غيرها من الفيروسات.

ولفت إلى أن الأعراض الموجودة من سن 11 لـ13 عاما عبارة قيئ وإسهال واصفرار مع الإعياء وارتفاع إنزيمات الكبد لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت هذا الخبر عبر موقعها.

تحديث المعلومات حفاظا على الأمن الصحي المصري

وأشار إلى أن دور وزارة الصحة المصرية هو متابعة كافة المستجدات الصحية العالمية بحيث يكون هناك تحديث لكافة المعلومات للحفاظ على الأمن الصحي المصري والأمن الصحي العالمي.

وأكد أن قطاع الطب الوقائي أصدر كتابا دوريا لكل المديريات يخبرهم بإبلاغ منظمة الصحة العالمية لهذه الحالات من باب تحديث المعلومات للطواقم الطبية، نافيًا وجود أي حالات من هذا النوع داخل مصر، مشددًا على أنه لم يثبت أن هذه الحالات قد تنتقل من شخص لأخر.