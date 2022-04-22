متى يكون الصيام مفيدا لمرضى الكبد في شهر رمضان؟.. «الصحة» تجيب

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الحالات التي يكون فيها صيام شهر رمضان الكريم بالنسبة لمرضى الكبد مفيدا، وذلك من خلال مقطع فيديو يتحدث من خلاله الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية.

يقول الدكتور سيد حماد من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة، إنه بالنسبة إلى مرضى الكبد والصيام، يجب أن يكون هناك اتفاق بأنهم لن يستطيعوا الصيام إلا بعد أن يتم التأكد بأنه حالتهم الصحية تسمح بالصيام من خلال الطبيب المعالج لهم والمتابع لحالتهم.

حالات محددة يكون فيها الصيام مفيدا لمرضى الكبد

وأضاف «حماد» أن الصيام الطويل والانقطاع عن الطعام لفترة طويلة غير مفضل لمرضى الكبد، وإذا كانت الحالة الصحية للمريض تسمح بالصيام في هذه الحالة قد يكون الصيام في حد ذاته مساعد انه يقوم بالتحسين من الحالة الصحية للكبد.

وأشار أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية إلى أن خلايا الكبد هي خلايا قابلة للتجدد، وبالتالي قد يساعد الصيام الذي يتم فيه اتباع الإجراءات الصحية والذي يكون في المريض قادر على تحمل فترة الصيام المفروضة، حيث يكون الصيام في هذه الحالة له دوراً في تجديد خلايا الكبد وإعطائها الفرصة من أجل أن تقوم بوظائفها بشكل جيد، وبالتالي يعطي الجسم فرصة من أجل يتخلص من السموم وكل ما يتراكم فيه، بالإضافة إلى أيضاً المساعدة في انقاص الوزن بالشكل التدريجي.

تأخير السحور والتعجيل بالإفطار

وأكد «حماد» أنه يجب على مرضى الكبد أن يؤخروا تناول وجبة السحور إلى ما قبل الفجر مباشرة، على أن يتم التعجيل في تناول وجبة الإفطار، مع حصول المريض على كافة احتياجاته بشكل سليم خلال الفترة ما بين الإفطار وحتى قبل آذان الفجر، وهي كافة العناصر الغذائية والمشروبات والسوائل الكافية بالنسبة له.