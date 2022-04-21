إرشادات «الصحة» لصيام الأطفال خلال شهر رمضان الكريم «بالتدريج»

قدمت وزارة الصحة و السكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، عددا من الإرشادات التى توصي باتباعها خلال صيام الأطفال، في شهر رمضان الكريم، حفاظا على سلامتهم الصحية.

جاء في مقدمة تلك الإرشادات أن صيام شهر رمضان بشكل كامل مفروض على البالغ فقط، وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر المنشور، أنه يمكن تدريب الطفل على الصيام بشرط أن يكون بصحة جيدة، أي ألا يعاني الطفل من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة.

تدريب الطفل على الصيام يشترط أن يكون بصحة جيدة

وأكدت الوزارة أنه في حالة شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط، لابد من إنهاء الصيام فورا، حفاظا على صحته.

ويجب تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة أولا، كأن يصوم الطفل بدءا من العصر حتى آذان المغرب، كما ينصح بأن يتناول الطفل أطعمة صحية مثل الفول السوداني أو الفاكهة بين الوجبات، وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وذكرت وزارة الصحة، عبر المنشور، أن الطفل يمكن أن يمارس الرياضة في وقت مبكر أو متأخر بعد الإفطار بساعتين على الأقل، مع تجنب أداء التمارين العنيفة أثناء الصيام.

ونوهت وزارة الصحة، بضرورة تجنب خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، كما يجب أن يحصل الطفل على ساعات نوم كافية.

يراعى حصول الطفل على 3 وجبات متوازنة

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية مشاركة الطفل في إعداد قائمة الطعام، نظرا لأن ذلك يشجعه على تناول الطعام بشهية جيدة، كما يراعى حصول الطفل على 3 وجبات متوازنة، وهي (إفطار، سحور، وجبة بينهما على الأقل).

كما حذرت الوزارة، من إفراط الطفل في تناول الحلويات، وشرب المشروبات الغازية المعلبة، التي يمكن استبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية.

يجب أيضا أن تحتوي وجبتي السحور والإفطار على الألبان ومنتجاتها، مثل: (الجبن والزبادي لاحتياج جسم الطفل للكالسيوم والبروتين)، بحسب «الصحة».

وجدير بالذكر أن هذه الإرشادات، تأتي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على نشر الأوقات المثلى والطرق المناسبة لصوم الطفل، خلال الشهر الكريم.