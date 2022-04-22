تزامنا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، تزداد عمليات البحث من المواطنين على المواقع المختلف ومحرك «جوجل»، للتعرف على موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان في محافظة مطروح، كى يتمكن المواطنين من أداء الفرائض في مواقيتها.

وتحرص «الوطن» على نشر جميع مواعيد الصلاة في جميع المحافظات، وبينها موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان في محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها لقرائها، وذلك طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية بإمساكية رمضان اليومية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة مطروح

ويأتى موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان في محافظة مطروح، الموافق 22 من أبريل 2022، متأخرًا بدقيقة واحدة عن أمس الخميس، وننشر جميع المواعيد وهي كالتالي:ـ

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:01 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة: 5:35 صباحًا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:10 مساءً.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:44 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:49 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة: 5:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة : 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في سيوة والسلوم

ويختلف موعد الإفطار في مدن مطروح حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، وفي مدينة مرسى مطروح يكون الساعة 6:44 مساءً، بينما في مدينة السلوم الساعة 6:53 مساءً وذلك لوقوعها غرب مطروح بـ210 كم، وفي مدينة سيوة الساعة 6:48 مساءً، وهي آخر مدينة في محافظة مطروح تفطر في رمضان لوقوعها جنوب مرسي مطروح بـ320 كم.