موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الجمعة  21 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 21 رمضان 1443، الموافق الجمعة 22 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها دائما سكان السويس على مدار اليوم خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وكذلك أداء الصلوات الخمس، لذلك تقدم «الوطن» خدمة نشر تلك المواقيت لأهالى المدينة الباسلة.

موعد الإفطار وأذان المغرب الجمعة 21 رمضان في محافظة السويس

جاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان 1443 هجريا، 22 أبريل 2022 ميلاديا، سيحين في تمام الساعة 6:21 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 رمضان فىي محافظة السويس

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

أذان الفجر عند 3:44 دقيقة.

الشروق موعده 5:16 صباحا.

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا.

أذان العصر يحين موعده عند 3:24 مساء.

أذان المغرب يحين عند الساعة 6:21 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:43 مساءً.