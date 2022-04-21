موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 20 رمضان في محافظة مطروح

يكثف المواطنون البحث على جوجل والمواقع المختلفة عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، حرصا منهم على أداء جميع الفرائض في مواقيتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في محافظة مطروح، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لجميع قرائها، للتسهيل عليهم في التعرف على المواقيت طبقا للإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب في مطروح

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب في مطروح، اليوم الخميس الموافق 20 رمضان، في تمام الساعة 6:44 مساءً أي بعد القاهرة بدقائق، بينما جاءت مواقيت الصلاة في مطروح كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:03 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة: 5:36 صباحًا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:10 مساءً.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:44 م ساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:50 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة: 5:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:54 صباحًا

- موعد أذان العصر الساعة: 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:48 م

مواعيد الصلاة في مدن مطروح

وتختلف مواعيد الصلاة في مطروح عن بعضها، ويرفع الأذان في المدن الشرقية مثل الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة قبل العاصمة مرسى مطروح بدقائق، بينما يرفع الآذان بعدها بدقائق في المدن الغربية النجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة جنوبا لوقوعها جنوب مطروح 320 كيلومتر في عمق الصحراء.

ويتابع المفتشون بمديرية الأوقاف في مطروح، جميع المساجد ومدى تطبيق تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان.