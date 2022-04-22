موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة في محافظة القليوبية

ساعات تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم ، حيث تصل ساعات الصيام في هذا اليوم إلي ما يقرب من 15 ساعة، ويزداد البحث عن موعد أذان المغرب ليعلن انتهاء اليوم الحادي والعشرين من صيام رمضان 2022.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان مع بداية العشر الأواخر من رمضان، والتي انطلقت منذ مغرب أمس الخميس، الذي شهد أول الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان ويوافق ليلة اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة الجمعة 21 رمضان

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 رمضان 2022 الموافق 22 من أبريل بحسب الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كالتالي:

الإمساك عن الطعام الساعة 03:29 صباحا.

ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:48 صباحا.

وتشرق شمس الجمعة الساعة 05:21 صباحا.

ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:54 صباحا.

وأذان العصر الساعة 03:30 مساء.

فيما يؤذن لصلاة المغرب لتناول طعام الإفطار لليوم 21 من الشهر الكريم الساعة 06:27 مساء.

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:50 مساء، بعدها يتوجه المسلمون لأداء صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من شهر رمضان نحو 14 ساعة و59 دقيقة.

فضل العشر الأواخر من رمضان

يهتم الصائمون بالعشر الأواخر من رمضان ويبحث الكثير من المسلمين عن العشر الأواخر على محركات البحث، لعظم شأن هذه الأيام، وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.