أسرة الطفلة سجدة بعد إحالة أوراق القاتل إلى المفتي: نفسنا نشوفه بيتعدم

عبرت أسرة الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 أعوام، والتي قُتلت غدرا في شهر يوليو من العام الماضي، عن سعادتها عقب إحالة اوراق قاتل سجدة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مشيرة إلى أن الحكم جاء عادلًا.

والد سجدة: ربنا يصبرنا على رحيلها ويبرد نارنا

عبر السيد أشرف والد الطفلة سجدة، عن سعادته بإحالة قاتل ابنته للمفتي قائلا: «ربنا يبرد النار اللي في قلوبنا، ويصبرنا على رحيل بنتي قرة عيني، سجدة كانت ملاك ومكنتش الابتسامة بتفارق وشها، لكن جه ذئب واغتال براءتها، كانت مع أمها في زيارة لجدها، وكانت بتلعب واستدرجها الذئب العجوز اللي في مقام جدها لبيته وقتلها ورماها تحت بير السلم».

قالت رشا عبده، خالة سجدة، إنها كانت تنتظر أن يصدر حكم بإعدام القاتل حتى تبرد نار الأسرة كلها: «كنا واثقين في القضاء، وقولنا حق سجدة لازم يجي، طفلة بريئة معملتش أي ذنب في الحياة، لكن هو ارتكب كل الذنوب بقتله سجدة، والحكم برد نارنا لكن نفسنا نشوفه بيتعدم قدام عينينا، رحيل سجدة صعب علينا».

أضافت خالة الطفلة سجدة قائلة: «إحنا مكناش متخيلين أن الذئب البشري ده كان ممكن يعمل كدة، دا قتلها وخرج يدور معانا ويعيط بدموع التماسيح، لكن ربنا فضحه وكشف عنه ستره، هو ومرات ابنه المشتركة معاه في الجريمة، وبنتمنى هي كمان تتعدم علشان نارنا تبرد، إحنا فرحنا في المحكمة لحظة نطق القاضي بإحالة أوراقه للمفتي».

إحالة أوراق قاتل الطفلة سجدة للمفتي

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، قد أحالت أوراق جمال السيد، 60 عاما، المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما قررت المحكمة تاجيل النطق بالحكم على المتهمة الثانية «ن.ع.»، إلى جلسة النطق بالحكم على المتهم الأول، وذلك في القضية رقم 26603 جنايات مركز الحامول، والمقيدة برقم 3759 لسنة 2021.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم لارتكابه جرما شنيعا وقضائه على برائة طفلة لم يتعد عمرها الـ4 سنوات، حيث استدرجها لمسكنه وحاول الاعتداء عليها وقتلها وقام بإخفاء جثتها في شوال أسفل سلم منزله وخرج للبحث عنها مع ذويها، كما اشتركت معه المتهمة الثانية بحقن الطفلة محقن طبي حتى تأكدت أنها فارقت الحياة.

وضجت القاعة تصفيقا من أهل الطفلة سجدة عقب إحالة أوراق المتهم للمفتي مؤكدين أن الحكم برد نار قلوبهم.