الزراعة: الأراضي المصرية تنتج المحاصيل مرتين أو 3 مرات سنويا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية قدمت جهودا كبيرة في تطوير القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، التي تمثل الأمن المجتمعي والبيئي والأمن الغذائي، كما أنه يمس كل قطاعات الدولة المصرية، ويسهم بأكثر من خمس الصادرات في مصر.

17 مليون فدان إنتاجي

أوضح «القرش» في مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أن هناك صناعات عدة تقوم على القطاع الزراعي، مثل: الغزل والنسيج والمشروعات الأخرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعى أهمية قطاع الزراعة، ومنذ 2014 كانت هناك توسعات كبيرة في هذا القطاع، منها زيادة المساحات المنتجة في مصر، التي كانت 9.7 مليون فدان تعادل حوالي 17 مليون فدان إنتاجي، لأن الفدان ينتج مرتين أو 3 مرات سنويا، وهي من المزايا التي منحها الله سبحانه وتعالى لمصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتوسع في زيادة المساحات المنزرعة والأراضي المنتجة، لافتا إلى أن مشروع توشكى، الذي افتتح اليوم، يعد مشروعا جوهريا في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، لأنه يمس منطقة صعيد مصر، وهي من المناطق التي تهتم بها الدولة المصرية بشكل كبير.

زيادة سعر استلام القمح 100 جنيه

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مشروع توشكى في صعيد مصر، يعادل مشروع الدلتا الجديدة، الذي يجرى تنفيذه في الوجه البحري، ويضم محاور مهمة، على رأسها: توفير السلع الاستراتيجية، منها محصول القمح، الذي يعد أهم المحاصيل، وبدأت وزارة الزراعة العام الحالي، بإضافة 100 جنيه على سعر توريد القمح من الفلاحين، بما يشجعهم على زيادة المساحة المزروعة والعناية بها.

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الخضروات والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى توفير مصادر جديدة لتوفير احتياجات المواطن المصري، وتنويع مصادر القمح على سبيل المثال.