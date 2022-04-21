رئيس التحرير

محمود مسلم

«الزراعة»: قطاع الميكنة يشارك في حصاد محصول القمح بأحدث الآلات

كتب:

محمد أبو عمرة
08:36 م | الخميس 21 أبريل 2022
«الزراعة»: قطاع الميكنة يشارك في حصاد محصول القمح بأحدث الآلات

أعلنت وزارة الزراعة، دعم قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد، مشيرة إلى أن حجم المعدات وصل لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة، منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقليل نسبة الفاقد والهدر والحفاظ على درجة نقاوة وجودة المحاصيل.

حصاد 65 ألف فدان في توشكى

وأكد الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، أن 40 كومباين تعمل حاليا في حصاد محصول القمح في توشكى فور افتتاح الرئيس السيسي اليوم لموسم الحصاد، إضافة إلى ‏16 جرارا بالدسكات لعملية التأمين أثناء الحصاد، وورشتين متنقلتين، و10 سيارات، وكابينتين، وذلك لحصاد نحو 65 ألف فدان في توشكى، إضافة إلى 10 كومباين في الفرافره لحصاد نحو 10 آلاف فدان.

‏وأضاف «الأشقر»، أن القطاع يشهد حاليا نهضة كبيرة، وأنه مستعد لموسم حصاد القمح الذي سيستمر لمدة شهرين من الآن، وكذلك لحصاد محصول البنجر في مطلع يونيو المقبل.

التجهيز لزراعة محصول الذرة الشامية

وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، إن معدات القطاع تقوم حاليا بالتجهيز لزراعة المحصول التالي للقمح، وهو محصول الذرة الشامية، سواء عمليات الحرث أو التسوية بالليزر على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم افتتاح محطتين جديدتين للزراعة الآلية في منطقتي المغرة وغرب المنيا، لخدمة منتفعي 1.5 مليون فدان، كما أن القطاع لديه العديد من المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في الأراضي الصحراوية، سواء في الزراعة أو الحصاد، مؤكدا أن محطات الميكنة والزراعة الآلية تقدم خدماتها لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.

{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}
{"description":"\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 : \u0642\u0637\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0632\u0631\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0644\u064a\u0629 \u064a\u0634\u0627\u0631\u0643 \u0641\u064a \u062d\u0635\u0627\u062f \u0627\u0644\u0642\u0645\u062d \u0628\u0627\u062d\u062f\u062b \u0627\u0644\u0645\u0639\u062f\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a"}

اقرأ المزيد:

وزير الزراعة: نطالب المزارعين بتوريد كامل إنتاجهم من القمح.. نراهن على وطنية المصريين

وزير الزراعة: الأمن الغذائي شهد دعما رئاسيا غير مسبوق على مدار 7 سنوات

وزير الزراعة: 3 ملايين و650 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

المشروع القومي لصوامع القمح.. سلاح الدولة لمواجهة أزمة نقص الغذاء

السيسي يشهد افتتاح مجمعات صوامع القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد

الرئيس السيسي يطلق شارة بدء موسم حصاد القمح في توشكى
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.