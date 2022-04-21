الزراعة: مصر انتبهت لأزمة الغذاء العالمية مبكرا.. ومخزوننا يكفي أكثر من سنة

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن أزمة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، خلقت حاجة ماسة لمضاعفة الدول من الجهود المبذولة، لتحقيق الأمن الغذائى لشعوبها، وهو ما شكل أولوية قصوى للدولة المصرية، من خلال العمل على مسارات متعددة، لتوفير الغذاء للشعب المصري من خلال الإنتاج المحلى، والتخزين الاستراتيجى، وتأمين مصادر الاستيراد، على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع.

مخزون المواد الغذائية يكفي أكثر من سنة

أوضح «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار على فضائية مصر الأولى، أن الدولة المصرية حرصت على توفير السلع الغذائية بطريقة آمنة ومستدامة، وأنها أولت أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، بنظام الفكر الاستباقى لمواجهة الأزمات العالمية، والذى ظهر فى تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومى للصوامع، الذي حافظ على المخزون الاستراتيجي من الأقماح، وأمن احتياجاتنا من القمح، وحقق كفاية حاجة الشعب المصري للمواد الغذائية لأكثر من سنة.

قطاع الزراعة فى مصر والاقتصاد القومى

أشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة في مصر، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية، مع تبنى الرئيس السيسي مشروعات التوسع الأفقى، لافتا إلى أن الغذاء أصبح سلاحا استراتيجيا فى أيدى الدول المنتجة والمصدرة، تضغط فيه على الدول المستوردة، مثلما نشاهد فى الأزمات العالمية الحالية، مؤكدا أن قطاع الزراعة ينتج الغذاء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، بخلاف مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والصادرات السلعية.