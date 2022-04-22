في عمر الـ 60.. نيكولاس كيدج ينتظر مولودة: أفتقد الذهاب لمتجر الألعاب

شارك الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج جمهوره سعادته بخبر حمل زوجته «ريكو شيباتا»، وذلك خلال لقاء في برنامج «The Kelly Clarkson Show»، قائلا: «سأعلن عن بعض الأخبار المهمة للجميع، سوف أرزق بفتاة صغيرة»، لتكون الطفلة هي الثالثة بعد ابنين الأول يبلغ 31 عاما والثاني 16 عاما.

وأوضح نيكولاس كيدج أنه استقر مع زوجته ريكو شيباتا على اسمها المستوحى من الأغنية المفضلة لهما على الإطلاق «Across the Universe» لفرقة «البيتلز» من ألبومهم لعام 1970: «اسمها سيكون لينون أوجي.. ولكني سأناديها بـ ليني»، متابعا: «أنا سعيد للغاية.. ستكون أكبر مغامرة في حياتي»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

نيكولاس كيدج: «كنت أتمنى إنجاب طفل آخر بعد ما كبر أولادي»

وأشار النجم الأمريكي البالغ من العمر 58 عاما، أنه يتطلع إلى تربية الأطفال مرة أخرى، فهو لديه ابن يدعى «وستون» 31 عاما، من الممثلة كريستينا فويرش صعب، بالإضافة إلى «كال إل» البالغ من العمر 16 عاما، من اليس كيم وهي الزيجة الثالثة لـ «كيدج»، موضحا: «أفتقد كل شيء، أفتقد مشاهدة طفل يكتشف الأشياء لأول مرة، الطريقة التي يشرق بها ضوء الشمس، اصطحبهم لتناول عشاء الكركند وجعلهم يفزعون على الطاولة، ويتساءلون ما الذي يأكله أبي؟ ما هذا الشيء؟ يبدو وكأنه وحش، مثل حشرة عملاقة، كل تلك الأمور».

أضاف: «أفتقد الذهاب إلى متجر الألعاب، أشتاق إلى وضعه في الكراسي الهزاز، كنت أتمنى حقًا إنجاب طفل آخر، لقد كبر أولادي، لذلك سيكون هذا رائعًا».

ريكو شيباتا الزوجة الخامسة لـ نيكولاس كيدج.. ويكبرها بـ 30 عاما

وتعتبر ريكو شيباتا هي الزوجة الخامسة للممثل الأمريكي، وتبلغ من العمر 26 عاما وتزوجا في حفل بسيط بمدينة لاس فيجاس، العام الماضي، بحضور زوجته السابقة اليس كيم ونجله كال إل.