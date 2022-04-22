بدء موسم حصاد القمح على مساحة 342 ألف فدان بالوادي الجديد «فيديو»

بدأ موسم حصاد القمح في محافظة الوادي الجديد، التي شهدت زراعة 342 ألف فدان، حيث تقترب نسبة التوريد المستهدفة من 750 ألف إلى مليون طن، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والمستثمرين صغار المزارعين في الوادي الجديد والفرافرة.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بدء موسم حصاد القمح على مساحة 342 ألف فدان بالوادي الجديد».

وخصصت المحافظة حوافز لصغار المزارعين، بواقع 15 فدانا فأقل، وجرى تقديم سلع معمرة وبونات مواد تموينية وغيرها من المميزات، أما المستثمرين الكبار، فإن نسبة توريدهم تفوق 95%.

توريد القمح للصومعتين

وبدأت عمليات الحصاد، وجارٍ تنفيذ عمليات التوريد للصومعتين؛ شرق العوينات بسعة 60 ألف طن، وصومعة الخارجة بسعة 45 ألف طن، حيث يُتوقع أن تتخطى المليون طن في العام القادم، بعد زيادة المساحات المنزرعة، وسيتم تحفيز المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة للقمح، بتوفير التقاوي مجانا وتخفيض في القيمة الإيجارية للأراضي التي يمتلكها صندوق المحافظة.

زيادة نقاط استلام محصول القمح

وكان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، قد صرح، بأن مصر من أعلى الدول في إنتاج وحدة المساحة بالنسبة للقمح بمتوسط 19 أردبا للفدان، بالإضافة إلى استنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية بإنتاجية أعلى، وذلك في حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على فضائية «إكسترا نيوز»، مشيرًا إلى زيادة نقاط استلام القمح لتقريب المسافات على المزاعين بإجمالي 450 نقطة استلام، وخاصة في منطاق التركز.