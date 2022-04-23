أسعار الدواجن اليوم السبت 23-4-2022 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، جعلت الكثير من المواطنين يلجأ إلى تخزين اللحوم والدواجن والخضروات في منازلهم، تحسبا لغلق المحلات التجارية والأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية باعتبارها طبق أساسي على المائدة المصرية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء عبر محركات البحث المختلفة، توضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم السبت الموافق 23 أبريل، وفق جولة «الوطن» في الأسواق، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت في مصر متباينة وفق منتجاتها المختلفة، إذ يصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى بين 80 و110 جنيهات، فيما يصل سعر كيلو الدجاج المتبل إلى 145 جنيها، وجاء سعر كيلو الأوراك اليوم بين 70 و130 جنيها، فيما يصل سعر طبق كبدة الدجاج، وزن كيلو جرام، بين 80 و100 جنيه.

وبالنسبة لسعر كيلو صدور الدجاج وصل إلى 75 جنيها، فيما يصل سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت إلى ما بين 82 و100 جنيه، فيما يصل سعر الدجاجة الكاملة، التي يصل وزنها إلى كيلو جرام إلى 77 جنيها، وبالنسبة لسعر الفيلية، تراوح بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم السبت

وجاء سعر الكيلو من الفيلية من الرومي 140 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الكبدة من الرومي إلى 85 جنيها، بينما جاء سعر القوانص 67 جنيها، وعن سعر الأجنحة فيصل الكيلو منها إلى 54 جنيها، فيما جاء سعر كيلو الأوراك ليصل إلى 82 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض الواحد اليوم السبت، بين 8 إلى 12.25 جنيه، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيها، وجاء سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى ما بين 2.2 إلى 6 جنيهات.