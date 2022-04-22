ربيع: 1.9 مليار دولار عائد عبور 6008 سفن من يناير حتى منتصف إبريل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مشروع تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي في القناة يسير بخطى ثابتة، حيث ينقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن ازدواج في منطقة البحيرات المرة والصغرى من الكيلو 122 حتى الكيلو 132، وتم الانتهاء من 21% منه بإجمالي تكريك 14 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن الفترة من يناير حتى منتصف إبريل شهدت عبور 6008 سفن بزيادة قدرها 11% عن السنة الماضية، أما العائد بالدولار فكان 1.9 مليار دولار بزيادة قدرها 16% على نفس الفترة.

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الجزء الثاني عبارة عن 30 كم، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 وتم الانتهاء من 5 ملايين متر مكعب بواقع 28% كنسبة إنجاز.

وحول أسطول الكراكات المشارك في هذا المشروع، أوضح رئيس هيئة قناة السويس: «كل فترة نزود عدد الكراكات طبقا للمخطط، ومشروع التوسعة يعمل به 3 كراكات، وتنضم إليها الكراكة الرابعة مع بداية الشهر المقبل، وفي مشروع الازدواج نجد 2 كراكة، وستنضم إليها كراكتين، أي أننا سنعمل بـ8 كراكات، بواقع 4 في الأزواج و4 في التوسعة».

مشروع عملاق

وأشار، إلى أنّ مشروع تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي في القناة عملاق، ويستهدف تطوير أصعب جزء بالقناة على مستوى الملاحة، مضيفًا أن المشروع سيحسن حركة الملاحة بنسبة 28%، حيث كان يؤثر التيار القادم من الجنوب على دفة المركب ويجعل من الصعب السيطرة عليها.

76 سفينة ستعبر المجرى الملاحي للقناة اليوم

وتابع: «وفي منطقة البحيرة المرة والصغرى نعمل على تطوير 10 كم وهو ما سيسمح لنا بزيادة عدد السفن الموجودة بالقناة، وهذا الأمر مهم للغاية في المرحلة المقبلة، حتى لا تتعطل الملاحة البحرية ونقلل فترة الانتظار».

وأشار، إلى أن اليوم الجمعة يشهد عبور 76 سفينة، بحمولة صافية قدرها 4.7 مليون طن، وهو ما يخلق حاجة إلى زيادة عدد السفن المارة وتطوير المجرى الملاحي.