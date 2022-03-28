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أسامة ربيع عن جنوح إيفرجيفن: «لما شفت المنظر عرفت أن الموضوع مش سهل»

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شريف سليمان
10:39 م | الإثنين 28 مارس 2022
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال محمد عبدالناصر رئيس وردية بمكتب الحركة بهيئة قناة السويس، إنه استلم بلاغا من مرشدي سفينة إيفرجيفن، في تمام الساعة 7:51 دقيقة صباحا، وكان مفاده أن المركب شحطت بسبب سرعة الريح، موضحًا، أنه أبلغ مراقب الملاحة المنوب ورئيس الحركة.

إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم

جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة dmc بعنوان «إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم»، وقال القبطان رضا شحاتة رئيس مراقبة الملاحة البحرية بهيئة قناة السويس، إنه تلقى بلاغا بشحط السفينة في الكيلو 151.

توجيه 4 قاطرات لموقع جنوح السفينة 

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: «أول رد فعل لنا في هذا المواقف هو رفع درجة الاستعداد، ووجهنا 4 قاطرات وتحركت لمتابعة الموقف، لأنها جنحت في الجزء الجنوبي الذي لا يحتوي على الازدواج، وأول ما شفت المنظر عرفت أن الموضوع مش سهل».

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