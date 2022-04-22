كل ما تريد معرفته عن «المدينة التراثية» في العلمين الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آخر التطورات في تنفيذ المشروعات داخل مدينة العلمين الجديدة، ومن أهمها المدينة التراثية الموجودة داخلها، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول المدينة التراثية وأبرز ما تحتويه هذه المدينة، وفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان.

6 معلومات عن المدينة التراثية في العلمين الجديدة

1 - تقع المدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة.

2 - مساحة المدينة التراثية هي 260 فدانا.

3 - تحتوي المدينة التراثية على العديد من المنشآت بإجمالي 70 منشأة.

4 - يجري خلال الفترة الحالية الانتهاء من أعمال بعض من هذه المنشآت.

5 - تحتوي المدينة التراثية على كل من: حديقة مركزية، وبحيرة رئيسية، وكنيسة، ومسجد، ومسرح رومان، بالإضافة إلى الأوبرا، وعدد من المباني سواء التجارية أو الفندقية داخل الحي القديم، كما يوجد بها أيضاً مجمع للسينمات.

6 - توجد داخل المدينة التراثية «منطقة البلازا»، ويتوسطها العديد من المحلات التجارية، وفيها عدد من النوافير، وسوف يتم توفير أماكن داخلها تكون مخصصة لجلوس المواطنين بها.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يُجري خلال الفترة الحالية الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتشطيبات في الأبراج بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان، على أنه يتم حالياً الأعمال النهائية من تشطيب الواجهات لـ15 برجا داخل المنطقة الشاطئية، إذ يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالتشطيب الداخلي للأبراج في نفس الوقت، كما أوضحت «الإسكان» أنه يتم تنفيذ عدداً من الأبراج الأخرى داخل المنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى انتهاء أعمال تنفيذ المنطقة الترفيهية والتي تطل على البحر بشكل مباشر في وسط منطقة الأبراج الشاطئية، والتي تشمل جراج يتسع إلى 3 آلاف سيارة، إلى جانب بعض المحلات.