في نقاط.. تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة المنصورة الجديدة

تعد مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، اهتمامًا كبيرًا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات داخلها، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدانًا، وتضم عددا من المباني والخدمات، بالإضافة إلى جامعة وكورنيش.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

تفاصيل مشروعات الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة

- تعد مدينة «المنصورة الجديدة» نافذة الدلتا السياحية.

- تضم مدينة «المنصورة الجديدة» أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي).

جامعة إقليمية في مدينة المنصورة الجديدة

- تضم مدينة «المنصورة الجديدة» جامعة إقليمية.

- جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، داخل 196 عمارة سكنية، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.

- يجري تنفيذ 11.232 وحدة سكنية داخل 468 عمارة، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر.

- يضم كورنيش مدينة المنصورة الجديدة: (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

- تضم مدينة المنصورة الجديدة، عدداً من المشروعات الخدمية، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها).

- تم تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي.

- تم تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات.

- جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم.

- تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء 500 ميجا فولت أمبير (مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فداناً).

- جار تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وصرف المطر، وأعمال الطرق.

- جار تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقع على مساحة 127 فداناً.

جار الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، بطاقة 160 ألف م3/يوم، على مساحة 22 فداناً.