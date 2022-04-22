«ثقافة أسيوط» تحتفل بالعيد القومي للمحافظة بعرض فني وأمسية شعرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة في أسيوط، احتفالية بالعيد القومي للمحافظة، بباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

احتفالية ثقافية بالعيد القومي لمحافظة أسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان احتفالية ثقافية فنية بالعيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس محمد صلاح سكرتير عام المحافظة، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ونخبة من الأدباء والفنانين والإعلامين والمثقفين.

السلام الوطنى والعروض المسرحية

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وقدم الحفل المخرج الفنان أسامة عبد الرؤوف تلاها عرض فني الأطفال مدرسة الوحدة العربية بعنوان «أعلام أسيوط»، تدريب هند عمر ووداد خلف وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، بينما شهد المسرح عرض فيلم وثائقي عن احتفالات العيدالقومي، االذي شاركت فيه فرق قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية والآلات الشعبية.

عبر اللواء عصام سعد عن سعادته البالغة لوجوده وسط أهالي أسيوط للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يحمل الروح الوطنية معبرا وأن العيد القومي للمحافظة هو رمز لصلابة الشعب المصري واعتزازه بكرامته وكبريائه.

المحافظ: شعب أسيوط أثبت أنه على قدر من الوعي

قال المحافظ، «أن الاحتفال مع شعب أسيوط العظيم الذي أثبت أنه على القدر الكافي من الوعي الثقافي والفكري للحفاظ على الهوية الوطنية من أجمل ما رأيت».

وتابع أن الثقافة هي الرباط المقدس لتواصل كافة فئات المجتمع، وأن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط هو الدليل الأكبر على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب.

فرقة فنون شعبية

قدمت فرقة قصر ثقافة، أحمد بهاء الدين المتخصص للفنون الشعبية للطفل بقيادة المدرب خالد نصر وبإشراف الفنان جمال جلال جمال عبد الناصر مدير القصر باقة من التابلوهات التراثية الراقصة منها «التنورة والحجالة».

أمسية شعرية من كبار الشعراء

تلاها أمسية شعرية بإطلالة رمضانية شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بأبنوب، والشاعر بهاء توفيق، والشاعر المهندس أحمد صلاح فخري رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ديروط، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية منها الوطنية وذات طابع رمضاني والتي نالت إعجاب الجمهور.

عرض فني لفريق كورال اطفال

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد حيث قدمت الفرقة العديد من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب الأصيل والأغاني الرمضانية التي نالت إعجاب الجمهور.