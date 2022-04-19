«قصور الثقافة»: توجيهات بإنشاء «سينما الشعب» بمختلف محافظات الجمهورية

قال هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وجهت كافة القطاعات بالعمل على عودة السينما في كافة المحافظات تحت اسم «سينما الشعب»، فضلًا عن مراعاة كافة الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز الثقافة بالجمهورية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جرى العمل على عدة مواقع بمختلف المحافظات، وهناك مواقع أصبحت جاهزة للافتتاح منها الأنفوشي بالإسكندرية وشبين الكوم وقنا والسادات.

الثقافة تستهدف إنشاء 40 دار عرض في أنحاء الجمهورية

وأضاف «عطوة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يٌقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن وزارة الثقافة تستهدف وجود 40 دار عرض سينما في أنحاء الجمهورية، كون السينما لها أهمية كبرى كأحد القوى الناعمة في نشر الوعي والثقافة في ربوع مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جرى تجهيز مجموعة قاعات العرض والمرحلة الثانية في دسوق وكفر الشيخ وسيوة والوادي الجديد بعد شهر من الأولى.

السينما بأسعار مخفضة وبسيطة لدى الجمهور

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، شددت على ضرورة أن تكون السينما بأسعار مخفضة وبسيطة مناسبة للجمهور، وفي متناول كافة الطبقات، وعرض نفس الأعمال التي تعرض في دور السينما في القاهرة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بأسعار بسيطة من 30 لـ 40 جنيها شاملة الضرائب، مؤكدًا أيضًا أن المسارح موجودة في كافة المحافظات وهي قوى ناعمة مضيئة لنشر الوعي.