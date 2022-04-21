رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار إيهاب جلال في صالون الثقافة الرياضية

نظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود الجلسة الثالثة من صالونه الرمضاني بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث حضر الصالون الثقافي نخبة من الشخصيات الإعلامية والفنية والرياضية، منهم الفنان سامح الصريطي والفنان صبحي خليل، والصحفيون أيمن بدرة وأيمن أبو عايد وخالد كامل وطارق الأدور وعاطف العربي وماهر هنداوي وحسام زايد، والإذاعي كمال جابر رئيس شبكة الشباب والرياضة، ومحمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة والإعلاميان هناء حمزة وسماح عمار، ومعتز عاشور ورئيس اتحاد تنس الطاولة وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة وأحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

علام يزيح الستار عن أسباب اختيار جلال لقيادة المنتخب الوطني

تطرق اللقاء لأهم القضايا التي تخص كرة القدم المصرية، على مستوى المنتخبات الوطنية وكذلك ملف التحكيم وغيرها من الأمور التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الرياضي.

في بداية حديثه أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن إدارة الاتحاد بصدد عمل ورشة عمل كبرى تضم العديد من خبراء كرة القدم المصرية على مستوى الفنيين والنقاد الرياضيين، من أجل الخروج بورقة توصيات لتنفيذ ما يساهم في تطوير كرة القدم المصرية، من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.

علام: اختيار إيهاب جلال لقيادة المنتخب جاء بالإجماع

وعن التعاقد مع إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، أوضح علام أن القرار جاء بعد تعذر استمرار كيروش في منصبه، وكان رأي الأغلبية داخل المجلس التعاقد مع مدرب وطني، واستقر الرأي في النهاية على إيهاب جلال.

وأكد علام أن مجلس الإدارة سيقدم كل الدعم لإيهاب جلال وجهازه الفني لتحقيق طموحات الجماهير المصرية، وذلك من خلال توفير كافة احتياجاتهم في المعسكرات والمباريات الودية المطلوبة.

وعن حقيقة جمع إيهاب جلال بين تدريب المنتخب ونادي بيراميدز، أوضح علام أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن جلال بمجرد توقيعه على عقده مع اتحاد الكرة سيتفرغ تماما لمهمته مع المنتخب.

رأي رئيس اتحاد الكرة في ملف التحكيم والمصري

وتحدث علام عن ملف التحكيم المصري، مطالبا الجميع بمساندة الحكام الوطنيين، وقال: «وضعنا خطة لتطوير التحكيم من خلال لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح، وجار العمل على تنفيذها للارتقاء بمستوى الحكام لأفضل ما يمكن الوصول إليه».

حكام أجانب لمباريات الدوري المحلي

وعن طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري، أكد علام أنه يوافق بشرط دفع المقابل المالي المطلوب رغم إن ذلك يتعارض مع رغبته الشخصية من حيث مساندة الحكام الوطنيين وتأكيد الثقة بهم.

وعن ملف شكوى مباراة السنغال والمطالبة بإعادتها، أكد علام أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ستنظر في الشكوى اليوم الخميس، مشددا على أن المنتخب تعرض لاعتداءات واضحة في داكار ولعب مباراته وسط أجواء غير رياضية بالمرة، مضيفا: «هدفنا إثبات حق المنتخب وتوثيق أن ما حدث كان خارج الإطار الرياضي، وسنكمل المشوار في الشكوى حتى لو وصلنا إلى المحكمة الرياضية الدولية».