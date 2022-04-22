ضبط 4000 لتر بنزين 80 بحوزة تاجر حجبها عن التداول في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية تموين كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 4000 لتر مواد بترولية بنزين 80 تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات على محطات الوقود

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء المدن لشن حملات على محطات الوقود للتأكد من توفير كافة أنواع الوقود بالمحطات بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة لضبط المحتكرين لأي نوع من أنواع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.

وتنفذ مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين حملات مفاجئة على محطات الوقود عقب تحريك أسعار البنزين قبل أيام وذلك لمنع احتكار السولار والبنزين واستغلال المواطنين.

حيث ضبطت المديرية والمباحث قبل أيام 4 آلاف لتر سولار في مخزن معبأ وجرى حجبهم عن المواطنين وذلك لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة بالمخالفة لقرارات لجنة تسعير المواد البترولية، والتي أبقت سعر السولار دون تحريك.

مخالفة تسعير المواد البترولية

كما تمكنت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط عددا من أصحاب محطات الوقود لمخالفتها الأسعار التي أعلنت عنها لجنة تسعير المواد البترولية في وزارة البترول والثروة المعدنية، وجرى اتخاذ إجراءات القانونية.

بينما يراقب رؤساء المدن مواقف السيارات للتأكد من عدم رفع تعريفة الركوب واستغلال المواطنين.