ضبط 10 أطنان فول و7500 لتر سولار تم حجبها للمضاربة في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من شن حملات على الاسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 10 أطنان فول، معبأة داخل عبوات تم تخزينها بأحد المخازن باحدى قرى كفر الشيخ، لحجبها عن البيع والتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط السولار في مخزن لتجارة الزيوت

كما تمكنت الحملات من ضبط 7500 لتر سولار، تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن المحافظة.

كما تمكنت الحملات التموين بالتعاون مع مباحث كفر الشيخ، من ضبط 418 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم، بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.

يذكر أن لجنة التسعير في وزارة البترول قررت تحريك سعر البنزين اليوم الجمعة.