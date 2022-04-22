تحرير 81 محضرًا تموينيًا للمخالفين ومتابعة توفير السلع في كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 81 محضرًا متنوعًا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

إحكام الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 81 محضرًا، من بينها 20 محضر نقص وزن، ومحضرين تصرف في دقيق، و48 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة محضر، وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر اشغالات.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع محتكري السلع

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي له، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

وتشن مديرية التموين بكفر الشيخ بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية حملات مفاجئة على المخابز والمحلات للتاكد من مواصفات رغيف الخبز وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين، ويتم تحرير محاضر للمخالفين لضبط الأسواق وعدم استغلال المواطنين.