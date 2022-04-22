إصابة ضابط شرطة إثر اصطدام سيارة بشجرة في القليوبية

شهد الطريق الزراعى السريع صباح اليوم حادث تصادم سيارة ملاكي يقودها ضابط شرطة أمام مدينة طوخ، حيث اصطدمت السيارة بشجرة على جانب الطريق ما أسفر عن إصابة الضابط، تم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية له وتم تجنيب السيارة على الطريق لتيسير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم، جار اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الفني لبيان سبب الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب.

بلاغ حادث سير على الطريق الزراعي

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بنزلة كوبرى طوخ العلوى طريق مصر - إسكندرية الزراعي إتجاه القاهرة ووجود مصاب.

انتقل العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، والمقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ، وأحمد الوزيرى رئيس المدينة.

فحص حادث طوخ

بالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكى رقم 4912 ق س ع، بشجرة في نزلة كوبرى طوخ العلوى طريق مصر - إسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، قيادة «أ. م. ع»، 27 سنة، نقيب شرطة بمباحث تموين القليوبية أثناء عودته للعمل انحرفت السيارة واصطدمت بالشجرة ما أدى إلى إصابته بجرح بالذراع الأيمن وكدمه بالصدر وتم نقله للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

كما تبين أن السيارة محل الحادث فضية اللون رقم 4912 ق س ع، اصطدمت بشجرة نزلة كوبرى طوخ قيادة «أحمد. م. ع»، مقيم كفر شكر، 27 سنة، نقيب شرطة يعمل بمباحث تموين القليوبية وذلك أثناء عودته للعمل.

جرى إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم أيضاً إخطار وحدة مباحث مركز شرطة طوخ وتم أيضاً إخطار نقطة إسعاف طوخ وتم نقل حالة الإصابة إلى مستشفى بنها العام.