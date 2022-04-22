«تعليم مطروح» تحصد المراكز الأولى في الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن حصول الصحافة المدرسية في مطروح على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، خلال المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، وقدم التهنئة لطلاب تعليم مطروح والمدارس الفائزة بالمراكز في مسابقة المناظرات التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية، متمنيًا لهم الاستمرار في تحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليا بمختلف المسابقات التي تنظمها الوزارة.

المراكز التي حققتها مدارس مطروح

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن مدرسة الروضة للتعليم الأساسي حققت المركز الثاني جمهوريا في مسابقة المناظرات للمرحلة الإعدادية، كما حصدت مدرسة التحرير الابتدائية المركز الرابع في ذات المسابقة، ونالت مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات المركز الخامس في المناظرات أيضاً.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الصحافة المدرسية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتا إلى دعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.

نجاحات مستمرة لأنشطة «تعليم مطروح»

وأوضح وكيل تعليم مرسي مطروح أن حصول مطروح على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة المناظرات يعد استمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بإنجاز المناظرات وحصول «تعليم مطروح» على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجها الشكر لتوجيه عام الصحافة المدرسية داعياً الموجهين والإخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الانشطه والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

دعم الأنشطة والمواهب

أشار وكيل تعليم مطروح إلى أن هناك دعم مستمر من مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب المتميزين والمواهب، وتحفيزهم وتكريمهم من الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة التى تنظمها وزارة التربية والتعليم ومن بينها مسابقة الصحافة ومسابقة المسرح والمكتبات والتربية الموسيقية والتحدث باللغة العربية الفصحي لتشجيعهم مما يساهم في تفوقهم في العملية التعليمية.