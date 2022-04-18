وكيل «تعليم مطروح» يحيل عددا من العاملين بمدارس حي الشروق للتحقيق

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إحالة عدد من العاملين بمدارس حي الشروق التابعة لإدارة مطروح التعليمية للتحقيق، وذلك للتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم الانضباط الإداري بالمدارس، وتعطيل سير العمليه التعليمية داخل المدارس التي يعملون بها، وذلك تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة المقصرين في العمل وتحفيز المتميزين.

متابعة مدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، إن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجولات الميدانية في جميع الادارات التعليمية، لمتابعة ورصد وتقييم مسار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس.

انطلاق الامتحانات العملية بالمدارس الفني

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة بعض مدارس حي الشروق بالكيلو 7 شرق مدينة مرسي مطروح، للوقوف على مدى انضباط المدارس ومسار العمل بها، وبدأ جولته بمتابعة انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى الفني بمدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية متفقدا قسمي الخرسانة ونجارة العمارة وجميع الاستعدادات في لجنة النظام والمراقبة لبدء الامتحان التحريري غداً الثلاثاء، ووجه وكيل الوزارة لمدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين وتابع انضباط العمل والاستعدادات النهائية للامتحان التجريبي الالكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر بدايته صباح اليوم.

امتحان الصف الرابع الابتدائي

كما تابع «شحاتة» مسار العمل بمدرسة السادات الابتدائية واستعدادات المدرسة لامتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والمقرر انطلاقه اليوم لمدة ثلاثة أيام، وكذلك الاستعداد للامتحانات العملية لطلاب الصفين الخامس والسادس على مستوى المدارس في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بنطاق المحافظة.