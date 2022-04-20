أمين الأمم المتحدة يدعو بوتين وزيلينسكى لاستقباله في موسكو وكييف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الرئيس الروسى، فيلاديمير بوتين، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لاستقباله في موسكو وكييف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا أمس لهدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من خمسة ملايين أوكراني فروا من بلادهم، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

الأمم المتحدة: أكثر من خمسة ملايين أوكراني فروا من بلادهم

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 5.034.439 أوكرانيا غادروا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، بزيادة قدرها 53850 عن العدد الإجمالي المسجل أمس.

وقالت نائبة المفوض السامي، كيلي كليمانس: «بعد ثمانية أسابيع من الأزمة، وصلنا إلى خمسة ملايين، وما زال العدد في ازدياد»، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

فيما تشكل النساء والأطفال 90 % من الذين فروا، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، مؤهلين للاستدعاء للخدمة الإجبارية في الجيش الأوكراني، وممنوعين من مغادرة البلاد.

90 % من الفارين من أوكرانيا من النساء والأطفال

وتابعت في تقريرها لمجلس الأمن الدولي: «لقد ترك المسنون والنساء والأطفال منازلهم وحياتهم وأبنائهم وآبائهم وأزواجهم، ويضطر ملايين النازحين إلى اتخاذ قرارات مستحيلة ومفجعة وترك كل شيء، تقريبا كل شيء».

وتوضح أرقام المفوضية، أن ما يقرب من 645000 أوكراني قد فروا في فبراير، مع ما يقرب من 3.4 مليون فعلوا ذلك في مارس، وما يقارب من مليون غادروا حتى الآن شهر أبريل الحالي.

وبالإضافة إلى اللاجئين خارج أوكرانيا، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 7.1 مليون شخص قد نزحوا داخل أوكرانيا.