يسرا لـ«الوطن» : سعيدة بوصول مسلسل أحلام سعيدة للأطفال

احتفلت الفنانة يسرا، منذ يومين بانتهاء تصوير مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي تشارك من خلاله فى السباق الرمضاني الحالي ويتم عرضه عبر شاشة قناة on وبالفعل لاقي ردود أفعال كبيرة من قبل الجمهور.

وعن شخصية ديدي هانم التي تقدمها يسرا فى مسلسل أحلام سعيدة، قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بردود الأفعال والأهم أن العمل وصل إلى الأطفال وتلقت كثير من ردود الأفعال منهم على شخصية ديدي وكذلك كل الشخصيات الموجودة فى المسلسل .

يسرا تتحدث عن مسلسل أحلام سعيدة

وأكدت الفنانة يسرا بن وصول عمل فنى إلى الأطفال ليس أمرا سهل ولذلك فهي سعيدة للغاية وخاصة أنها كانت تريد تقديم عمل لايت كوميدي بعيد تماما عن جرعة التراجيديا التي قدمتها على مدار السنين الماضية.

كما كشفت يسرا بأنها لكى تجيد تجسيد دور فاقدة البصر بسبب الحادث الذي تعرضت لها خلال أحداث المسلسل استعانت بأطباء لكى تعرف كيف يتعامل الشخص فاقد البصر وعلمت بأن باقي حواسه تكون على درجة عالية سواء السمع أو الشم واللمس .

تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

يذكر أن مسلسل أحلام سعيدة هو بطولة يسرا وغادة عادل وشيماء سيف وعماد رشاد ونبيل نور الدين ومى كساب وعدد من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل فى تجربتها الدرامية الأولى وإخراج عمرو عرفه.

وتدور فكرة المسلسل حول ديدي هانم وعدد من السيدات ومشاكلهم الخاصة بالإضافة الى تعرضها لحادث فقدان البصر الذي يقلب حياتها بطريقة كوميدية.