يسرا تعود إلى منزلها مرة أخرى في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19

شهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19، أحداثًا مشوقة، بدأت بذهاب «صافي» وتجسد دورها ميسرة، إلى يسرا التي تلعب دور «فريدة»، وذلك لإقناعها بعودتها إلى منزلها مرة أخرى، وأنه لا داعي لشعورها بالخوف، خاصة بعد إلقاء القبض على زوج الأولى، الذي كان يهدد حياة الأخيرة.

وتطورت التفاصيل في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19، بقرار «فريدة» العودة إلى شقتها في حي الزمالك مرة أخرى، ومن ثم ساعدتها خادمتها «صدفة» التي تلعب دورها شيماء سيف، على التخلص من خوفها والشعور بالأمان مرة أخرى داخل مسكنها.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19

وتوالت المشاهد بمحاولة «فريدة» التخلص من المحاضر التي قدمتها في عدد من جيرانها وغيرهم من الأشخاص المحيطين بها، وذلك حتى تتجنب التعرض لانتقام أي منهم.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

نخبة كبيرة من الفنانين تشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، من بينهم، يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين، نور محمود، وسامي مغاوري، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.